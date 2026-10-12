Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη (15/10, 12:00) ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 20:45 τοπική ώρα, και θα διεξαχθεί στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Έναρξη πώλησης : 15/10/2026 στις 12:00

Λήξη πώλησης : μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων με καταληκτική ημερομηνία 10/11/2026 στις 17:00

Κατηγορίες εισιτηρίων και τιμή:

Οι τιμές έχουν οριστεί στα 42 ευρώ για τις θύρες των φιλοξενούμενων (sectors 415-417) και στα 95 ευρώ για την πρώτη κατηγορία (sector 119). Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της Ticketmaster.

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster. Κανάλι πώλησης: PAME ETHNIKI

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής και σε δεύτερο χρόνο ως και τις 10/11/2026, θα παραλάβει το/α εισιτήριό/ά του στο e-mail που έχει δηλώσει.

Διευκρινίσεις:

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».