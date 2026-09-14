Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 24 Σεπτεμβρίου (21:45).

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς» της σερβικής πρωτεύουσας και είναι ιστορικό, αφού θα είναι το πρώτο της Εθνικής στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Η ανακοίνωση:

«Λίγες μέρες και λίγα εισιτήρια απέμειναν μέχρι την ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στην League A του UEFA Nations league, τον πρώτο αγώνα της “γαλανόλευκης” στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, που διεξάγεται στις 24 Σεπτεμβρίου (21:45 ώρα Ελλάδας) στο Στάδιο Rajko Mitic του Βελιγραδίου. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα έως τις 19/09.»