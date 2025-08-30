Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Κύπρο (ΕΡΤ1, Novasports Start) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου του Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται στη Λεμεσό. Πρόκειται για μία ιστορική αναμέτρηση, την πρώτη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε επίσημο αγώνα, από την οποία θα απουσιάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για λόγους ξεκούρασης.
Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43.
Κύπρος: Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασσιαλής, Μιχαήλ, Ηλιάδης, Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας, Γουίλις, Στυλιανού.
Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο, Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Κατσίβελη, Σαμοντούροβ, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, Μήτογλου.