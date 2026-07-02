Η εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να παραδέχεται την αστάθεια του τελευταίου δεκαλέπτου που κόστισε το παιχνίδι στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος από τη Ρουμανία, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ότι η ομάδα παρουσίασε σημάδια χαλάρωσης και έμεινε στάσιμη στη διαφορά των 14 πόντων που είχε χτίσει, γεγονός που επέτρεψε στους αντιπάλους να αντιδράσουν και να ανατρέψουν το παιχνίδι.

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