Η εθνική γνώρισε την πρώτη της ήττα στον 2ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να αναφέρεται στους λόγους που οδήγησαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε αυτήν.

Η «επίσημη αγαπημένη» ηττήθηκε με 67-65 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena και ο διεθνής γκαρντ δήλωσε: «Θα είμαστε πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».

Για τα αίτια της ήττας από το Μαυροβούνιο, επισήμανε: «Η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».

Η εθνική οφείλει να πραγματοποιήσει αλλαγές στην προσέγγισή της στο παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Αντρέι Ζάκελι και ο Λαρεντζάκης εξηγεί: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Ο ίδιος περιμένει ένα καλύτερο πρόσωπο από την εθνική: «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ήρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».