Η Εθνική αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στο τελευταίο ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα έχει μείνει εκτός τελικής φάσης, ωστόσο θέλει να αποχαιρετήσει τη διοργάνωση με νίκη.
Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0 (ALPHA)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Καπούχοφ, Χβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζάμπελιν, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλάσεβιτς, Μάλκεβιτς, Γκρόμικο, Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς.
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Σιώπης, Μασούρας, Μάνταλος, Τζόλης, Τεττέη.