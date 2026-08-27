Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για τον κρίσιμο εντός έδρας αγώνα με την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 (31/8, 19:00), με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι έχουν απομείνει λιγότερα από 4.800 διαθέσιμα εισιτήρια στη διάθεση του κοινού.

Πανικός επικρατεί με τα εισιτήρια του αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Ισπανία καθώς πάνω από 13.500 «μαγικά χαρτάκια» έχουν ήδη εξαντληθεί, με την ατμόσφαιρα στο «T-Center» να αναμένεται να είναι «καυτή» από τους φίλους της «γαλανόλευκης».

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