Η Εθνική αντιμετωπίζει στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας στη Λετονία τη Λιθουανία στον μεγάλο προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 (EΡT1, Novasports Start).

Η «επίσημη αγαπημένη» διεκδικεί την επιστροφή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, από το μακρινό 2009.

Στον προηγούμενο γύρο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προκρίθηκε απέναντι στο Ισραήλ (84-79), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει μία μυθική εμφάνιση (37 πόντοι, 9 ριμπάουντ).

Στα ημιτελικά περιμένει η Τουρκία, που επικράτησε άνετα 91-77 της Πολωνίας.

Διαιτητές είναι οι Κάλιο (Καναδάς), Κόντε (Ισπανία) και Βούλιτς (Κροατία).

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Μπορεί η Λιθουανία να προηγήθηκε 7-0 με τέσσερις πόντους του Βαλαντσιούνας και τρίποντο του Ραντζεβίτσιους, ωστόσο στη συνέχεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέβαλε τον… νόμο του. Ο Γιάννης με έξι δικούς του πόντους και ακόμα δύο από τον Μήτογλου έφερε την Εθνική σε απόσταση ενός πόντου (9-8), ενώ μετά το 12-8 με το τρίποντο του Βελίτσκα, Μήτογλου και Σλούκας έβαλαν την Ελλάδα μπροστά στο σκορ (13-12).

Μετά τους πόντους του Μπλάζεβιτς, ο Ντόρσεϊ με τρίποντο πέτυχε το 16-14 υπέρ της Εθνικής, ενώ ακολούθησαν πόντοι από τους Μπλάζεβιτς και Σαργιούνας. Ο Γιάννης με καλάθι και φάουλ έφερε την Ελλάδα στο υπέρ της 19-18, ενώ ο Νορμάντας ισοφάρισε εκ νέου. Γιάννης και Τολιόπουλος με τρίποντο έφεραν την Ελλάδα στο +5 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (24-19).

HOW DO YOU STOP THIS? (asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Ο Σεντεκέρσκις με τρίποντο μείωσε για τη Λιθουανία στο καλάθι, όμως ο Τολιόπουλος απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο (27-22). Ο Παπανικολάου με προσωπικούς πόντους και στη συνέχεια ο Σαμοντούροβ με τρίποντο και ο Σλούκας με νέο τρίποντο έδωσαν προβάδισμα 11 πόντων στην Εθνική (35-24), την ώρα που οι Λιθουανοί στηρίζονταν στον Βαλαντσιούνας. Μετά το 37-27 που ήρθε από τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό, οι Λιθουανοί με τούς Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους μείωσαν αρχικά σε 37-33, με τον Γιάννη να οδηγεί την Ελλάδα στους 39 πόντους. Ο Βαλαντσιούνας συνέχισε νε σκοράρει, ενώ ο Βελίτσκα με τρίποντο μείωσε στον πόντο (39-38). Πάντως, στο ημίχρονο η Εθνική προηγήθηκε με +6 (44-38) μετά το τρίποντο του Τολιόπουλου και το καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44.