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Η Εθνική ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, για την 6η αγωνιστική στο Β’ Όμιλο, για την Ά προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027.

Δεύτερη υποχρέωση σε διάστημα μερικών ημερών για την Εθνική ομάδα, που την Παρασκευή γνώρισε την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι και έχασε την ευκαιρία να προκριθεί μαθηματικά ως πρώτη από τον Β’ Όμιλο της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης.

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