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Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ALPHA, Novasports Start) στο επιβλητικό «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου το εναρκτήριο παιχνίδι της Εθνικής μας στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία.
Η «γαλανόλευκη» φιλοδοξεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης και φυσικά θέλει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο άντρο των «πλάβι», σε έναν όμιλο που υπάρχουν ακόμη δύο μεγαθήρια: η Γερμανία και η Ολλανδία.
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