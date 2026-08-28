Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Ουκρανία, για την τελευταία φάση των προκριματικών της FIBA για το Μουντομπάσκετ 2027.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Εθνική ομάδα μπάσκετ, που καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα στον όμιλό της και να βρει τις νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της σε ακόμη μία τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

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