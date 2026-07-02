Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρουμανία (2/7, 19:00), για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027.

Μετά την ολοκλήρωση των εγχώριων πρωταθλημάτων, σειρά παίρνουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα «παράθυρα» της FIBA, με τους διεθνείς μας να βρίσκονται από χθες στο Βουκουρέστι για το παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία, που με νίκη θα σημάνει αυτόματα πρόκριση της «γαλανόλευκης» στη δεύτερη προκριματική φάση.

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