Ο αρχηγός της εθνικής Ουκρανίας Ντένις Λουκάσοφ έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, τονίζοντας ότι η ομάδα του περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ποιοτική ομάδα.

Στις δηλώσεις του εν όψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας, ο37χρονος γκαρντ, τόνισε ότι η ομάδα του έχει ήδη ξεκινήσει τη βίντεο-ανάλυση και την προετοιμασία της. Αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατέχει το χάλκινο μετάλλιο από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και διαθέτει παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα.

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