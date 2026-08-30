Την άκρως τιμητική τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο κατέλαβε η Εθνική γυναικών που έφτασε ένα βήμα πριν το χάλκινο μετάλλιο. Η γαλανόλευκη πάλεψε στον μικρό τελικό απέναντι στην Σερβία, όμως γνώρισε στο φινάλε την ήττα με 3-2 σετ.

Στο πρώτο σετ με άσσο της Φλιάκου προηγηθήκαμε με 2-0, αλλά η Σερβία απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 9-10. Η Ελλάδα πέρασε ξανά μπροστά με 14-13, για να ανεβάσει την διαφορά η Καθάριου με άσσο (19-17). Η Φακοπουλίδου με τη Ζιώγα πήραν το βάρος των επιθέσεων στο φινάλε του σετ και η πρώτη στην κόντρα διαμόρφωσε το 25-22.

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