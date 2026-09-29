Ο Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς πέρασαν διά πυρός και σιδήρου, αλλά πλέον γνωρίζουν την αποθέωση από ανθρώπους που τους αμφισβήτησαν πριν από λίγο καιρό!

Πάει η Εθνική ομάδα στο Βελιγράδι. Έχοντας στην πλάτη τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Βρίσκεται πίσω στο σκορ. Από νωρίς στο ματς. Ακολουθεί κάτι πρωτοφανές. Δεν αναφέρομαι στην ανατροπή και τη νίκη. Αλλά στα λυσσαλέα βλέμματα, στο πείσμα, στον τσαμπουκά, στην αυτοπεποίθηση του στυλ: «Θα σας φάμε ζωντανούς». Και τους έφαγαν.

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