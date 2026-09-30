Ο Χέντβιγκες Μαντούρο παραχώρησε συνέντευξη στην ολλανδική ιστοσελίδα «sportnieuws.nl» και μίλησε για την «καυτή» ατμόσφαιρα της Τούμπας. Ο 41χρονος Ολλανδός που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2014-15, τόνισε ότι το γήπεδο της Τούμπας του ΠΑΟΚ τού έκανε τεράστια εντύπωση, παρότι αγωνίστηκε σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα λόγω της θητείας του στη Βαλένθια και τη Σεβίλλη.

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό, παρόλο που χωράει μόνο 28.000 θεατές. Όλα είναι πολύ παλιά και φθαρμένα, αλλά οι οπαδοί δίνουν ζωή στο γήπεδο. Το σύνθημά τους είναι: “Καλώς ήρθατε στην κόλαση της Τούμπας”. Ε, αυτό το βίωσα σίγουρα», ανέφερε γελώντας ο Μαντούρο.

Ο Ολλανδός στάθηκε στην αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό και μίλησε για το ντέρμπι του Κυπέλλου το 2014.

«Πριν από τον αγώνα, το γήπεδο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αν το έκανες αυτό στην Ολλανδία, θα αντιμετώπιζες σοβαρά προβλήματα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ συγκρίνεται κάπως με τη Φέγενορντ, ενώ ο Ολυμπιακός μοιάζει περισσότερο με τον Άγιαξ. Αυτό το μίσος είναι βαθιά ριζωμένο», τόνισε και συνέχισε:

«Λίγο πριν τη σέντρα, οι οπαδοί μας πέταξαν κιλά από σαπισμένους γαύρους στον πάγκο του Ολυμπιακού, μια αναφορά στο παρατσούκλι τους. Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε μιάμιση ώρα, επειδή ορισμένοι παίκτες έκαναν όντως εμετό. Η μυρωδιά είναι απαίσια, φυσικά. Αυτό ξεπέρασε λίγο τα όρια, αλλά τέτοιες καταστάσεις διασφαλίζουν ότι έχω μοναδικές αναμνήσεις από τον ΠΑΟΚ και το γήπεδο της Τούμπας».

Σύμφωνα με τον Μαντούρο, η υπερηφάνεια της πόλης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο τεράστιο ενδιαφέρον που περιβάλλει τον διεθνή αγώνα της Ελλάδας:

«Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως ομάδα κορυφαίου επιπέδου, ειδικά μετά την έκπληξη απέναντι στη Γερμανία (νίκη με 1-0). Γι’ αυτό οι φίλαθλοι ανυπομονούν να πάνε στο γήπεδο», είπε και συνέχισε:

«Περίπου εκατό χιλιάδες άνθρωποι ήθελαν να αγοράσουν εισιτήρια. Θέλουν διακαώς να δείξουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παίζει στην Τούμπα πιο συχνά. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή οι Έλληνες γενικά νοιάζονται περισσότερο για το ποδόσφαιρο συλλόγων, και τότε είναι που ξεσηκώνονται πραγματικά».

Ο Μαντούρο περιμένει έναν αγώνα παρόμοιο με αυτόν απέναντι στη Σερβία, όσον αφορά τη ροή του παιχνιδιού: «Η Ολλανδία θα έχει μεγάλη κατοχή μπάλας και θα υπαγορεύσει τον ρυθμό, αλλά η Ελλάδα διαθέτει πολύ καλύτερη επίθεση. Πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν τις αντεπιθέσεις παικτών όπως ο Χρήστος Τζόλης της Άρσεναλ. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η Ολλανδία θα έπρεπε απλώς να κερδίσει».