Ιστορικό κάζο για την Εθνική. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ήταν αήττητη μέχρι σήμερα στη League A του Nations League έπεσε στο Άμστερνταμ και γνώρισε τη συντριβή με το πολύ βαρύ 7-0 από την Ολλανδία.

Σε ένα ματς που η Ελλάδα τα έκανε όλα λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος αδίκησε την μέχρι σήμερα πορεία της και έκανε πισωγύρισμα τραυματίζοντας σοβαρά την εικόνα που είχε διαμορφώσει.

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