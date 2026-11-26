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Μια ξεχωριστή στιγμή περίμενε τους νεαρούς διεθνείς της Εθνικής Παίδων μετά την σπουδαία πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, με τον Γιώργο Μασούρα να αναλαμβάνει ρόλο… αρχηγού στα αποδυτήρια.
Ο 32χρονος διεθνής επιθετικός βρέθηκε στο πλευρό της ελληνικής αποστολής και παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι επικράτησαν του Κατάρ με το εντυπωσιακό 4-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση αήττητοι.
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