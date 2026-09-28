Ο Γιώργος Μασούρας μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά τη νίκη της Εθνικής ομάδας με 1-0 επί της Γερμανίας, για την 2η αγωνιστική της ‘Α Κατηγορίας του Nations League, τονίζοντας ότι όλοι στην ομάδα πίστευαν στη νίκη απέναντι στα Πάντσερ.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, που πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Τζόλη στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης ξεκίνησε την τοποθέτησή του αστειευόμενος ότι από δω και πέρα η Εθνική ομάδα θα πάει… τρένο μέχρι το τέλος, ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ήταν ο καλύτερος δυνατός τρόπος για ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι σε μία παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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