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Ο Ντίνος Μαυροπάνος στάθηκε μεταξύ άλλων στην ποιότητα της Ολλανδίας, τονίζοντας ότι περιμένει την ίδια επιθετικότητα από το σύνολο του Τσάβι και υπογράμμισε πως η παρουσία Ελλήνων φιλάθλων στη «Γιοχάν Κρόιφ Αρένα» θα δώσει μεγάλη δύναμη στην ομάδα.

Η Εθνική Ελλάδας διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ αύριο, Παρασκευή (13/11, 21:45) για την 5η αγωνιστική της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φιλοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα για να διατηρήσει το αήττητο και να πάρει το πάνω χέρι στον Όμιλο Β’.

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