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Λίγο μετά τη λευκή ισοπαλία της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία, ο Ντίνος Μαυροπάνος έκανε δηλώσεις και τόνισε ότι αυτή η φουρνιά της Εθνικής έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και είναι έτοιμη να κάνει το βήμα παραπάνω.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έκανε τον απολογισμό της συνολικής παρουσίας της Εθνικής ομάδας στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ευχαριστώντας για την αγάπη και την υποστήριξη. Στη συνέχεια, τόνισε ότι η Εθνική ομάδα έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και μπορεί να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο παιχνίδια απέναντι σε δύσκολούς αντιπάλους.

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