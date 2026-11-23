Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε την προετοιμασία της για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της στη δεύτερη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Οι Έλληνες διεθνείς έσμιξαν ξανά με τον Βασίλη Σπανούλη στο Telekom Center Athens σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα και έπιασαν αμέσως δουλειά στο παρκέ εν όψει των κρίσιμων αγώνων με τη Γεωργία (T-Center, 26/11, 20.00) και την Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα, 29/11, 19.00).

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