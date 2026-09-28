Μία μέρα μετά τον θρίαμβο με 1-0 επί της Γερμανίας, η αποστολή της Εθνικής ομάδας ταξίδεψε από το Μόναχο και προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της εν όψει του εντός έδρας αγώνα με την Ολλανδία (1/10, 21:45), που ακολουθεί.

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας στην A’ Κατηγορία του Nations League συνεχίζονται, με την αποστολή της γαλανόλευκης να βρίσκεται από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

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