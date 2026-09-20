Μια σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκληση έχει μπροστά της η Εθνική ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα Κυριακή στις 17:00 (τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) τη Φινλανδία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδικεί στο Palavela του Τορίνο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 σε έναν νοκ-άουτ αγώνα για τη φάση των «16». Η Ελλάδα άφησε πίσω της την πρώτη φάση της διοργάνωσης στη Μόντενα, όπου κατέλαβε την 3η θέση στον Α’ όμιλο με τρία διαδοχικά θετικά αποτελέσματα. Πλέον, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο αποκλειστικά στο κρίσιμο ματς με τους Φινλανδούς.

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