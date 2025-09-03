Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται κανονικά οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, εν όψει του κρίσιμου αυριανού (4/9, 21:30, EΡΤ1-Novasports Start) αγώνα της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket 2025.

Τόσο ο αστέρας της «επίσημης αγαπημένης» όσο και ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχαν μείνει λόγω ενοχλήσεων (ο πρώτος στο γόνατό και ο δεύτερος στη μέση) εκτός του προηγούμενου αγώνα απέναντι στη Βοσνία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπέστη την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση.

Εντούτοις αμφότεροι θα αγωνιστούν κανονικά στον «τελικό» με τη «Ρόχα», όπως παραδέχτηκε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός πριν το ματς με τους Ισπανούς, όπου η ομάδα μας θέλει τη νίκη για να καταλάβει την πρώτη θέση στον όμιλό της.

«Ο Γιάννης είναι έτοιμος» ανέφερε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο Βασίλης Σπανούλης ενώ το ίδιο ισχύει και με τον Γιαννούλη Λαρεντζακη.