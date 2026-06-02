Η Εθνική Γυναικών ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Γεωργία στην Τιφλίδα (09/06, 20:00 ώρα Ελλάδας), έχοντας ήδη εξασφαλίσει τόσο την πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης, όσο και την άνοδο στη League B.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προετοιμάζεται στην Αθήνα για το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπέρτο να δίνει έμφαση στη διατήρηση της αγωνιστικής ταυτότητας και της νοοτροπίας που οδήγησαν την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της.

Παρά το γεγονός ότι οι νίκες επί των Νήσων Φερόε και της Γεωργίας στην πρεμιέρα του ομίλου στο Ηράκλειο εξασφάλισαν πρόωρα την πρώτη θέση, στις τάξεις της Εθνικής δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Στόχος παραμένει η συνέχιση της δουλειάς που έχει ξεκινήσει, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του αγωνιστικού μοντέλου που εφαρμόζει το τεχνικό επιτελείο.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του ρόστερ, έχουν κληθεί τόσο νεαρές ποδοσφαιρίστριες όσο και διεθνείς που επιστρέφουν στην ομάδα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, με το τεχνικό επιτελείο να επιδιώκει να αξιολογήσει περισσότερες επιλογές ενόψει των επόμενων προκλήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποστολή απουσιάζει η Βεατρίκη Σαρρή, λόγω ενός προβλήματος υγείας, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, δεν προκαλεί ανησυχία.

Αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τη Γεωργία, αλλά και στη συνέχεια της πορείας της Εθνικής, ο Βασίλης Σπέρτος υπογράμμισε πως βασικός στόχος είναι η διατήρηση της αγωνιστικής συνέπειας και της νικηφόρας νοοτροπίας.

«Έχουμε μπροστά μας το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γεωργία, με το οποίο ολοκληρώνουμε τον προκριματικό όμιλο με θετικό πρόσημο, καθώς έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση, την άνοδο στην επόμενη κατηγορία και τη συμμετοχή μας στα play offs του Οκτωβρίου. Θέλουμε ακόμη μία νίκη, αλλά και να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την ταυτότητα και το μοντέλο ποδοσφαίρου της ομάδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης νέων ποδοσφαιριστριών στο σύνολο, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη να παραμείνει αναλλοίωτη η θετική νοοτροπία που έχει αναπτύξει η ομάδα.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, σημειώνοντας πως η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται πάνω από κάθε αθλητική επιτυχία.

«Ο αθλητισμός είναι σημαντικός, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι η ίδια η ανθρώπινη ζωή. Καλό του ταξίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.