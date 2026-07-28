Ολοκληρώθηκε η φάση των Ομίλων του Eurobasket U18, με την Εθνική ομάδα να τερματίζει 3η στον Όμιλό της και να πέφτει πάνω στη Σερβία, στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει την κρίσιμη νίκη που χρειαζόταν απέναντι στη Γαλλία και πλέον πέφτει στα «βαθιά», καθώς καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των «Πλάβι» για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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