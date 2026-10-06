Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Εθνική Ελπίδων. Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα μακριά από μια ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 και απόψε (19:00, ΕΡΤ-2 Σπορ) καλείται να κάνει το τελευταίο βήμα απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη ταξίδεψε στο Mourneview Park με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να του χαρίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Η Ελλάδα διεκδικεί την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ ακόμη και η δεύτερη θέση μπορεί να αποδειχθεί αρκετή, μέσω της διαδικασίας των καλύτερων δεύτερων.

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