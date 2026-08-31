Ο Ντίνος Μήτογλου έκανε τον απολογισμό της τεράστιας νίκης με 108-106 επί της Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αποψινής νίκης της Εθνικής, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη νίκη και την «κατάθεση ψυχής» όλων των παικτών, τονίζοντας ότι παρά την έντονη σωματική κόπωση και τις κράμπες που αντιμετώπισε στο τέλος λόγω του αυξημένου χρόνου συμμετοχής του, η ομάδα παρέμεινε ζωντανή στον στόχο της.

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