Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά την προπόνηση της εθνικής, στη Ρίγα, μία ημέρα πριν από τον ημιτελικό με την Τουρκία (12/9, 21:00, Novasports Start, ΕΡΤ1), στο Ευρωμπάσκετ 2025.

«Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους Τούρκους, προφανώς γιατί κι εγώ έχω κάποιους συμπαίκτες και ξέρουμε τον κόουτς. Γνωρίζουμε το στυλ παιχνιδιού τους, θέλει πάρα πολλή προσοχή, έχουν τρεις πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα», είπε αρχικά ο φόργουορντ της εθνικής και του Παναθηναϊκού.

Για το γεγονός ότι αντιμετωπίζει γνώριμα πρόσωπα, ο Μήτογλου είπε: «Σίγουρα συνεργαζόμαστε στις ομάδες μας, αλλά ο καθένας θέλει να κερδίσει και παίζει για τη χώρα του. Είναι ένα ματς με πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μάς ξέρει καλά κι εμείς τον γνωρίζουμε επίσης. Ξεκάθαρα θα κερδίσει όποιος το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος».

Για το τι θα πει στον προπονητή του στον Παναθηναϊκό, Εργκίν Αταμάν, πριν τον αγώνα Ελλάδα-Τουρκία, απάντησε: «Δεν θα του πω τίποτα. Θα μιλήσουμε και οι δύο στο γήπεδο, θεωρώ».

Για το αν είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην καριέρα του, ο Ντίνος Μήτογλου επισήμανε: «Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Είμαστε ευλογημένοι που εκπροσωπούμε τη χώρα μας και έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε εδώ. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη και την έχουμε στο μυαλό μας».

Για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ, θυμήθηκε: «Πήγαινα σχολείο τότε. Θυμάμαι φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου ‘το βαλε!’. Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου μια ζωή, που σου μένουν και σε κάνουν να θες να ξεκινήσεις το μπάσκετ. Θέλουμε κι εμείς τώρα να δημιουργήσουμε τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρότερα παιδιά».

Για το γεγονός ότι η ομάδα είναι πλέον απελευθερωμένη, τόνισε: «Με τα παιχνίδια και τις προπονήσεις η χημεία μας είναι όλο και καλύτερη. Παρουσιάζουμε βελτίωση και ξέρουμε ο καθένας τα υπέρ και τα κατά του συμπαίκτη μας για να παίζουμε όπως πρέπει».

Για την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, ο Μήτογλου είπε: «Ευχαριστούμε τους Πελαργούς και όλους τους Έλληνες που έχουν έρθει στα παιχνίδια μας. Περιμένουμε παραπάνω κόσμο σίγουρα στα επόμενα ματς και ειδικά στο αυριανό. Θέλουμε την υποστήριξή τους. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε ξένες έδρες, εκτός έδρας ματς. Για παράδειγμα στον προημιτελικό η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική από τους Λιθουανούς. Δεν μας επηρέασε όμως, έχουμε συνηθίσει και αύριο περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι».