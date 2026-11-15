Η βαριά ήττα της Εθνικής από την Ολλανδία με 7-0 στο Άμστερνταμ δεν ήταν απλώς ένα κακό αποτέλεσμα. Ήταν η βαρύτερη ήττα στη μεταπολεμική ιστορία της ομάδας, ένας διασυρμός που δεν επιδέχεται ελαφρυντικά.

Ο Τσάβι έδωσε στον διασυρμό και την τελική του διάσταση, αποκαλύπτοντας τι ζήτησε από τους παίκτες του όταν το σκορ έφτασε στο 5-0: «Ζήτησα από τους παίκτες μου να σεβαστούν την Ελλάδα, δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο-τσίρκο».

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