Τα εισιτήρια του αγώνα Σκωτία-Ελλάδα στις 9 Οκτωβρίου στην Γλασκώβη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα διατίθενται στους φιλάθλους μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στο «Χάμπντεν Παρκ» μέσω του pame-ethniki.gr και της Ticketmaster.

Τιμές εισιτηρίων:

1st category | South Lower | Section I6 | 55€

2nd category | West Stand | Section A2-A5 | 50€

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου. Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση εισιτηρίου είναι το ονοματεπώνυμο κατόχου (αγγλικοί χαρακτήρες), ο αριθμός διαβατηρίου και το email του.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος λαμβάνει επιβεβαιωτικό email, το οποίο δεν θα αποτελεί το εισιτήριο εισόδου. Για την είσοδό τους στο γήπεδο, οι φίλαθλοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Τα εισιτήρια θα εισαχθούν στην εφαρμογή Hampden Park Tickets περίπου 1 εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου θα λάβει ένα email με οδηγίες για το πώς να εγγραφεί και να συνδεθεί στην εφαρμογή για να κατεβάσει το εισιτήριό του. Το πρωί του αγώνα, ο κωδικός QR, τον οποίο θα σαρώσει ο κάτοχος στο τουρνικέ, θα εμφανιστεί στο τηλέφωνό του.