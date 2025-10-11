Με την ήττα να αποτελεί απευκταίο και ταυτόχρονα καταδικαστικό για το στόχο της σενάριο, η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45, ALPHA) στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης τη Δανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η αναπάντεχη -σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα- ήττα στη Σκωτία, περιόρισε τις πιθανότητες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για απευθείας πρόκριση, ωστόσο η δεύτερη θέση οδηγεί σε πλέι οφ πρόκρισης, κι αυτός είναι πια ο κύριος στόχος της Εθνικής.

Αντίθετα, μετά την ευρεία νίκη επί της Λευκορωσίας (στην Ουγγαρία) με 6-0, το σκανδιναβικό συγκρότημα παραμένει ισόβαθμο των Βρετανών στην πρώτη θέση με 7 κι ενίσχυσε περαιτέρω τις πιθανότητές του για αυτόματη πρόκριση σε τρίτη συνεχή διοργάνωση Μουντιάλ.

Οι Δανοί έχουν κερδίσει τα πέντε από τα πρώτα εννέα παιχνίδια τους υπό τον Μπράιαν Ρίμερ διατηρώντας απαραβίαστη την εστία τους επί τέσσερις συνεχείς αγώνες, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2021.

Για να διεκδικήσει την αυτόματη πρόκριση, η Δανία θα πρέπει να τερματίσει πάνω από τη Σκωτία, με τον τελευταίο αγώνα πρόκρισης του ζευγαριού, τον επόμενο μήνα, να αποτελεί ενδεχομένως μια αναμέτρηση με υψηλό διακύβευμα.

Αναφορικά με την ελληνική ομάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τους παίκτες του να κυριαρχούν στη Γλασκώβη και να προηγούνται με γκολ του Κώστα Τσιμίκα, με λιγότερο από 30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Παραδόξως, το 1-0 πυροδότησε μια απροσδόκητη κατάρρευση, καθώς η Σκωτία απάντησε με τρία γκολ.

Όλα αυτά αφήνουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση του Γ’ Ομίλου, τέσσερις βαθμούς πίσω από τις δύο πρώτες, και σίγουρα χρειάζεται να κερδίσει και τα τρία τελευταία παιχνίδια της, για να έχει πιθανότητες να προκριθεί στα πλέι οφ. Αν όμως ηττηθεί στην Κοπεγχάγη, και η Σκωτία νικήσει τη Λευκορωσία, αυτό το όνειρο θα έχει τελειώσει με δύο παιχνίδια να απομένουν ακόμα.

Αγωνιστικά, μετά από μια άψογη εμφάνιση εναντίον της Λευκορωσίας, φαίνεται απίθανο ο Ρίμερ να κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα της Δανίας, αλλά μία θα είναι υποχρεωτική λόγω τιμωρίας.

Ο μέσος της Μαρσέιγ, Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, συμπλήρωσε κάρτες εναντίον της Λευκορωσίας, οπότε είτε ο Κρίστιαν Νόργκαρντ της Άρσεναλ είτε ο Κρίστιαν Έρικσεν θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του.

Εν τω μεταξύ, ο Γιοβάνοβιτς ενδεχομένως σκέφτεται κάποιες αλλαγές μεσοεπιθετικά. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό ο Φώτης Ιωαννίδης να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα αντί του Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ, σίγουρα, περισσότερο χρόνο θα πάρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που είναι πια έτοιμος.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

Δανία: Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Μέλε, Νόργκαρντ, Χιούλμαντ, Ντόργκου, Ντρέιερ, Ντάμσγκαρντ, Χόιλουντ

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (Γιαννούλης), Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Ιωαννίδης (Παυλίδης)