Με πολλές και ουσιαστικές ελπίδες για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, αρχίζει το… ταξίδι της εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η Εθνική με αντίπαλο την Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (5/9, 21:45, ALPHA), μπαίνει στην «μάχη» για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης στον 3ο όμιλο, όπου συμμετέχουν η Δανία και η Σκωτία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δημιουργήσει ένα σύνολο άκρως ανταγωνιστικό, καταφέρνοντας να συνδυάσει την εμπειρία με τον ενθουσιασμό και το ταλέντο των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής έχει δημιουργήσει άριστο κλίμα στις «τάξεις» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, καθώς κάθε παίκτης θεωρεί εαυτόν υπολογίσιμο ανά πάσα στιγμή.

Διαπιστώσεις, που απεδείχθησαν περίτρανα, με την άνοδο της εθνικής Ελλάδας στην League Α του Nations League, αλλά και την ιστορική νίκη στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας με 2-1. Κυρίως όμως, από την αγωνιστική εικόνα της εθνικής ομάδας, που πλέον, παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, με κατοχή μπάλας, εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις, πολύ καλές μεταβάσεις και ουσία μέσα στο γήπεδο.

Δεδομένου ότι πρόκριση στην τελική φάση δίνει απευθείας η πρώτη θέση του ομίλου, στόχος των Ελλήνων διεθνών, είναι το μέγιστο δυνατό βαθμολογικής συγκομιδής. Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο αγώνας με την Λευκορωσία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών. Και αυτό, είναι κάτι που επισημαίνει καθημερινά στους ποδοσφαιριστές του ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός, καθώς γνωρίζει καλά τις «παγίδες» που μπορεί να κρύβει ένα θεωρητικά εύκολο ματς. Ο έμπειρος προπονητής, διατηρεί την στοχοπροσήλωση και την συγκέντρωση των διεθνών σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι πανέτοιμοι, τόσο αύριο, όσο και την ερχόμενη Δευτέρα (8/9, 21:45, Γεώργιος Καραϊσκάκης), στο ντέρμπι με την Δανία, που ενδεχομένως και ν’ αποδειχθεί καταλυτικό για την πρόκριση.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει προβλήματα, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα εμπιστευθεί για άλλη μία φορά τον σχηματισμό 4-3-3. Ανάμεσα στα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης ή ο Μανδάς, με τον πρώτο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες, ενώ η τετράδα της άμυνας θ’ αποτελείται από τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα. Στην μεσαία γραμμή, φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρουν οι Ζαφείρης, Μουζακίτης και Μπακασέτας, ενώ στο κέντρο της επίθεσης, θα παίξει ο Παυλίδης. Όσον αφορά στα «φτερά», στην δεξιά πτέρυγα θα παίξει ένας εκ των Καρέτσα, Μασούρα και στην αριστερή ο Τζόλης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση, κυρίως στην «τριπλέτα» της μεσαίας γραμμής.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Λευκορωσίας, Κάρλος Αλόθ, προτιμά συνήθως να παίζει με 3-5-2 ή 3-4-3, ενώ ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα, επιλέγει τετράδα στην άμυνα. Το «αστέρι» της ομάδας είναι ο Γκρομίκο, ο οποίος παίζει «10άρι» και στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League, Καϊράτ Αλμάτι, μαζί με τον 37χρονο Μαρτίνοβιτς, ο οποίος παραμένει πολύτιμος με την εμπειρία του. Από τους υπόλοιπους, ξεχωρίζουν ο υψηλόσωμος αριστερός κεντρικός αμυντικός, Ζαμπέλιν και ο Έμπονγκ, ο οποίος αγωνίζεται στο «6».

Η πιθανή 11άδα της Λευκορωσίας θ’ αποτελείται από τους Παβλιουτσένκο, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Ζαμπέλιν, Γιαμπλόνσκι, Γκρομίκο, Εμπονγκ, Πετσένιν, Πιγκάς, Κορζούν και Μελινιτσένκο, ενώ διαιτητής του αγώνα, θα είναι ο Αυστραλός, Τζάρεντ Γκίλετ, ο οποίος από το 2023 εκπροσωπεί την αγγλική ομοσπονδία σε αγώνες της FIFA.