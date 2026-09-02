Η Γωγώ Αγγελοπούλου, που τραυματίστηκε στις αρχές του 2ου σετ στον αγώνα βόλει Ελλάδας-Σερβίας, επέστρεψε στο ξενοδοχείο, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των εξετάσεων.

Μετα τον τραυματισμό της, την παρέλαβε ασθενοφόρο που την μετέφερε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπρνο, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον φυσιοθεραπευτή της Εθνικής Ξενοφώντα Βλασσόπουλο (ενώ μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε εκεί και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος).

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