Τους αντιπάλους της στη League A του Nations League έμαθε η Εθνική μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο όμιλο την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.

Η Εθνική Ελλάδας στην πρώτη και ιστορική παρουσία της στη League A θα μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στα «μεγαθήρια»…

Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα πανηγύρισε τον Μάρτιο του 2025 για πρώτη φορά την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, με τη μεγάλη νίκη που σημείωσε στη Γλασκώβη επί της Σκωτίας με 3-0.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr