Η εθνική έδωσε δύο φιλικά τεστ, με Πολωνία και Κύπρο, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα στο Telekom Center Athens και πλέον άπαντες στις τάξεις της «επίσημης αγαπημένης» συγκεντρώνονται στο πρώτο από τα δύο ματς που ακολουθούν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αυτό απέναντι στην Ουκρανία, την ερχόμενη Παρασκευή (28/8).

Ακολουθεί ο πιο δύσκολος αγώνας, αυτός απέναντι στην Ισπανία, στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00). Η εθνική, μετρώντας ρεκόρ 3-3 στον 9ο όμιλο, χρειάζεται πάση θυσία το δύο στα δύο για να ξαναμπεί σε… τροχιά πρόκρισης.

Ο Ομηρος Νετζήπογλου δεν έχει αμφιβολίες για την ελληνική ετοιμότητα, με το πέρας των δύο φιλικών, όπως κατέθεσε σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

«Αξίζουν, σχετικά με το τελευταίο ματς, συγχαρητήρια στην Κύπρο που έπαιξε εξαιρετικά. Η προετοιμασία μας πάει πάρα πολύ καλά, ο κόουτς Σπανούλης μας βάζει τις σωστές βάσεις και είμαι σίγουρος, ότι θα εμφανιστούμε έτοιμοι για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, που έρχονται μπροστά μας», ανέφερε ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο ίδιος δε, θέτει τη συγκέντρωση όλων στο ματς με την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «κάθε παιχνίδι στο σύγχρονο μπάσκετ έχει απαιτήσεις, δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο. Η Κύπρος μας υπέβαλε σε ένα αρκετά καλό τεστ και είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πράγματα, ιδιαίτερα για το πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανία, όπου θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όσα χρειάζεται».

Ποιο στοιχείο, όμως, θα κρίνει αυτή την κομβική αναμέτρηση; Ο διεθνής γκαρντ απαντά, ότι «σε τέτοια παιχνίδια θεωρώ, ότι πολλά κρίνονται στην άμυνα και τη σκληράδα, το πόσο διατεθειμένος είσαι να βουτήξεις για την κάθε μπάλα. Νομίζω, λοιπόν, ότι η αμυντική μας προσέγγιση είναι κομβικής σημασίας, για να φτάσουμε με περισσότερη σιγουριά στο απέναντι καλάθι, όπου έχουμε παιδιά που μπορούν να φανούν συνεπείς».

Ο Ομηρος Νετζήπογλου πάντοτε θα φορά το εθνόσημο με υπερηφάνεια και συμπληρώνει ότι «είμαι πάντα πολύ χαρούμενος να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους κορυφαίους αθλητές και προπονητές και να βιώνω στιγμές, όπως το να φοράω το εθνόσημο και να ακούω τον Εθνικό μας Ύμνο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν κοινός, παίζοντας με την Κύπρο. Το να εκπροσωπείς την χώρα σου είναι κάτι μοναδικό, θα είμαι εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί η Εθνική και είμαι έτοιμος κάθε φορά, για οτιδήποτε με ζητήσει ο κόουτς, να μπω και να τα δώσω όλα».