Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Εθνική Ελπίδων τον αγώνα με τη Λετονία στη Λιβαδειά στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro U21. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τη νίκη με σκορ 4-2 και παρέμεινε ζωντανή στην διεκδικήση της απευθείας πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η γαλανόλευκη συνδύασε το τρίποντο με μια γεμάτη επιθετική συγκομιδή, «έπιασε» την Γερμανία στους 24 βαθμούς και όλα θα κριθούν στην κρίσιμη τελευταία αναμέτρηση με αντίπαλο την Βόρεια Ιρλανδία.

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