Η Εθνική Εφήβων βρέθηκε πίσω στο σκορ, επέστρεψε, πάλεψε σε κάθε φάση και τελικά έδειξε το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένη, επικρατώντας με 78-77 της Σερβίας για να βρεθεί στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ U18!

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Θωμάκο να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους στα πρώτα 90”, με τους Σέρβους να μην αργούν να βρουν επίσης ρυθμό στο παιχνίδι, για να πάρουν προβάδισμα με 8-5 στα μέσα της πρώτης περιόδου.

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