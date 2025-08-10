Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κλήθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ανδρών, εν όψει της τελικής φάσης του Eurobasket 2025 και θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής για διάκριση στην προσεχή διοργάνωση.

Ο σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού σε ανάρτησή του εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που φορά και πάλι τη φανέλα με το εθνόσημο.

«Είναι πάντα τιμή μου να έχω την ευκαιρία να εκπροσωπώ την Ελλάδα», έγραψε στο Instagram.

Ο 29χρονος άσος μετρά συνολικά 35 εμφανίσεις με το εθνόσημο, τις 11 με την Εθνική Εφήβων και άλλες 24 με την Εθνική Ανδρών.