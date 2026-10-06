Ήταν 6 Οκτωβρίου του 2001… Η Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ αντιμετώπισε την Αγγλία στο «Όλντ Τρτάφορντ» του Μάντσεστερ στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ του 2002 στα γήπεδα της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε πολύ κοντά σε μία τεράστια νίκη γοήτρου, καθώς προηγήθηκε 1-0 στο 36’ με τον Άγγελο Χαριστέα και 2-1 με τον Ντέμη Νικολαΐδη στο 69ο λεπτό, με τον Τέντι Σέριγχαμ να ισοφαρίζει προσωρινά στο 67ο λεπτό.

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