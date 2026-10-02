Η UEFA όρισε τον έμπειρο Γάλλο διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν για να διευθύνει την κυριακάτικη (04/10, 21:45) αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της League A του Nations League.

Την αγωνιστική περίοδο 2019-‘20 ο elite διαιτητής, σφύριξε παιχνίδια των Playoffs της Superleague και τον περασμένο Αύγουστο, τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League.

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