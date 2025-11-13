Η εθνική ομάδα θα υποδεχθεί το Σάββατο τη Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45, Alpha) στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα για τα European Qualifiers του Μουντιάλ και η UEFA όρισε διαιτητή της αναμέτρησης αυτής τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Ο Ισπανός ρέφερι, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει για βοηθούς του τους συμπατριώτες του Άνχελ Νεβάδε και Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο, ενώ χρέη 4ου διαιτητή θα εκτελέσει ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα και στο στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.