Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου… ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να συμπεριλάβει εκτάκτως τον Γιώργο Κυριακόπουλο στην αποστολή της εθνικής ομάδας, για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Λευκορωσία (5/9) και την Δανία (8/9), που θα διεξαχθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αριστερός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί τη Δευτέρα (1/9) σε ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων, μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, οι οποίοι συναποτελούν την αποστολή της εθνικής ομάδας και είναι οι εξής:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.