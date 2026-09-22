Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία, την Πέμπτη (24/9, 21:45), στο Βελιγράδι.

Βοηθοί του Νίμπεργκ στη σημαντική αναμέτρηση θα είναι οι συμπατριώτες του Μάχμποντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άνταμ Λάντεμπεκ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ισπανοί Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Θέσαρ Σότο Γκράδο.

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