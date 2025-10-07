Με στόχο το «διπλό» η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (21:45, ALPHA) στη Γλασκώβη τη Σκωτία, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η UEFA γνωστοποίησε σήμερα τη διαιτητική ομάδα του αγώνα. Το ματς θα διευθύνει ο 37χρονος elite Νορβηγός Έσπεν Έσκας, ο οποίος έχει σφυρίξει σε αγώνες της Stoiximan Super League κατά το παρελθόν.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Ελίας Μπασέβκιν.

Τέταρτος θα είναι ο Μοχαμάντ Ουσμάν Ασλάμ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Ολλανδός Πολ Φαν Μπέκελ και ο Νορβηγός Κρίστοφερ Χάγκενες.