Το τι έχει ακούσει ο Δημήτρης Κουρμπέλης στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, δεν περιγράφεται. Η φράση «Ποιος Κουρμπέλης;» είναι μία μόνο, από τις αρκετές υποτιμητικές ατάκες, προς το πρόσωπό του.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, οι περισσότεροι Έλληνες διεθνείς αγωνίζονται στο εξωτερικό, και μάλιστα σε πολύ καλές ομάδες, όπως π.χ. η Άρσεναλ και η Μπενφίκα. Ένας όμως, ανήκει στον ταπεινό Αστέρα Τρίπολης. Έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζει, ή η ηλικία του; Ρεαλιστικά είναι από τους καλύτερους αμυντικούς χαφ, που θα μπορούσε να έχει ο Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα.

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