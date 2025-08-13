Tην ελληνική υπηκοότητα απέκτησε και τυπικά ο Νεκτάριος Τριάντης, κι έτσι τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική μας ομάδα. ποδοσφαίρου.

Οι διαδικασίες που «έτρεχαν» τους τελευταίους μήνες από την ΕΠΟ ολοκληρώθηκαν, κι έτσι ο 22χρονος άσος θα μπορεί από εδώ και στο εξής να φορέσει τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκτοτήματος, παρά το γεγονός πως είχε αγωνιστεί με τις «μικρές» Εθνικές της Αυστραλίας.

Ο νεαρός άσος της Σάντερλαντ που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ, όσο κι ως αμυντικός χαφ, είχε δείξει εξ αρχής την επιθυμία του να φορέσει τα «γαλανόλευκα».

Ο Τριάντης είναι γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, αλλά με καταγωγή από την Ελλάδα και πριν μία διετία έκανε το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη, παίρνοντας μεταγραφή στη Σάντερλαντ, ενώ τον προηγούμενο 1,5 χρόνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σκωτία με την Χιμπέρνιαν.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που έτρεχαν τους τελευταίους μήνες και ο 22άχρονος παίκτης απέκτησε και με τη βούλα την ελληνική υπηκοότητα.

Έτσι εκπληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η επιθυμία του παιδιού που “ψήφιζε” ξεκάθαρα Ελλάδα, άσχετα αν είχε αγωνιστεί στις “μικρές” ομάδες της Αυστραλίας.

Ως εκ τούτου είναι πιθανό να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη».