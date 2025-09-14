Την επιτυχία της Εθνικής που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ γιόρτασαν οι Μιλγουόκι Μπακς με τον δικό τους τρόπο.

Τα «ελάφια» έδωσαν συγχαρητήρια στα αδέλφια Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του μεταλλίου. Δημοσίευσαν μια συγκινητική φωτογραφία των Αntetokounbros από τα παιδικά τους χρόνια στο σπίτι τους στα Σεπόλια, μαζί με μία σημερινή που και οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας ποζάρουν με τα μετάλλιά τους!