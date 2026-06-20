Με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει συμπεριλάβει κανονικά παίκτες των «αιωνίων» στα πλάνα του, ανακοινώθηκαν σήμερα, Σάββατο (20/6) οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Ανδρών για το «παράθυρο» του Ιουλίου εν όψει του Mundobasket 2027.

Έτσι εκτός από τους παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου, στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, βρίσκεται επίσης ο «νεοφώτιστος», Νίκος Τουλιάτος, ο οποίος δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την εθνική ομάδα.

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